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С трассы М4 «Дон» большегрузам запретили заезжать в Каменск по улице Пивоварова
Данная информация была озвучена в администрации города на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 19 июля.
Как сообщает городская пресс-служба, в Каменске были установлены следующие знаки дорожного движения:
- «Движение грузовому транспорту запрещено» на въезде по улице Профильной со стороны улицы Профсоюзной
- «Движение грузовому транспорту запрещено» на улице Пивоварова со стороны трассы М4 «Дон»
- «Ограничение максимальной скорости», «Осторожно, дети!» в районе школы № 10.
Также на некоторых участках городских дорог была нанесена горизонтальная разметка.