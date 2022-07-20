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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М 4 «Дон» в районе Каменска снова растет пробка

транспорт

С трассы М4 «Дон» большегрузам запретили заезжать в Каменск по улице Пивоварова

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Данная информация была озвучена в администрации города на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 19 июля.

Как сообщает городская пресс-служба, в Каменске были установлены следующие знаки дорожного движения:

  • «Движение грузовому транспорту запрещено» на въезде по улице Профильной со стороны улицы Профсоюзной
  • «Движение грузовому транспорту запрещено» на улице Пивоварова со стороны трассы М4 «Дон»
  • «Ограничение максимальной скорости», «Осторожно, дети!» в районе школы № 10.

Также на некоторых участках городских дорог была нанесена горизонтальная разметка.

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