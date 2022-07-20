Данная информация была озвучена в администрации города на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 19 июля.

Как сообщает городская пресс-служба, в Каменске были установлены следующие знаки дорожного движения:

«Движение грузовому транспорту запрещено» на въезде по улице Профильной со стороны улицы Профсоюзной

«Движение грузовому транспорту запрещено» на улице Пивоварова со стороны трассы М4 «Дон»

«Ограничение максимальной скорости», «Осторожно, дети!» в районе школы № 10.

Также на некоторых участках городских дорог была нанесена горизонтальная разметка.