На прошлой неделе жители мкр. Заводского письменно обратились в РЖД с вопросом: “Можно ли открыть переезд на время ремонта виадука?”. Ответ пришел через четыре дня.

Суть ответа заключается в том, что по закону* если во время ремонта путепровода невозможно организовать реверсивное движение на нем, то на расстоянии не более 5 км от него допускается устройство железнодорожного переезда. Но Минтранс может принять окончательное решение по поводу открытия этого переезда только после того, как администрация города передаст им пакет необходимых документов, в том числе и по поводу подготовки проекта строительства железнодорожного переезда, и получить согласия уполномоченных органов.

Но самое интересное сказано в конце этого документа. Приводим дословно: “На настоящий момент документы, необходимые для рассмотрения данного вопроса, в адрес Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры не поступали”.

*п. 3, 4 Условий эксплуатации железнодорожных переездов, утв. Приказом Министерства Транспорта РФ № 237 от 31 июля 2015 г.