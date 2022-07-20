Артист заявил, что эта автодорога никогда не будет достроена, так как проходит через Ростовскую область.

«Ремонты там не заканчиваются никогда – это просто кормушка. Сейчас идет реконструкция моста в городке Каменск-Шахтинский. Какой умник проложил трассу через этот населенный пункт, я не знаю, но сделано это было явно намеренно», — пишет в своем Telegram-канале Юрий Лоза.

Певец также отметил, что мост существенно замедляет движение — это и является причиной километровых пробок.