По данным Ростовской епархии, в районе старого аэропорта образовано новое Юго-Восточное благочиние, в который вошли улицы Вересаева, Берберовская, проспект Шолохова и 3-й Дамасский переулок.

По распоряжению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия новому благочинию переданы три действующих храма: храм Воздвижения Креста Господня, храм Успения Пресвятой Богородицы, а также храм блаженной Ксении Петербургской. Необходимость создать новую структуру возникла в связи с тем, что в городе сейчас проектируется новый крупный микрорайон на территории старого аэропорта. А следовательно, благочиние создано в целях духовного окормления будущих жителей.

Застройка старого аэропорта Ростова должна начаться в 2023 году. Кроме новой инфраструктуры, здесь появятся и новые храмы.