Соответствующий законопроект приняла на прошлой неделе Госдума.

В действующее законодательство вносится изменение, устанавливающее «однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность», сообщает ТАСС.

Ранее материнским капиталом можно было оплачивать только государственные детские сады.

Отметим, воспользоваться такой возможностью могут теперь не только родившие второго и последующих детей. С 2021 года материнский капитал дают теперь и за рождение первенца. В 2022 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693 144 руб. (первый ребенок родился до 2020 г.). Если первый и второй ребенок родились после 2020 г., то размер материнского капитала на второго малыша составит 168 616 тыс. руб.