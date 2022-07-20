Судя по цифрам, городу опять придется искать большие суммы, чтобы запланировать глобальные изменения.

В связи с формированием проекта бюджета Ростовской области на 2023–2025 годы установлены предельные уровни софинансирования расходных обязательств местных бюджетов на 2025 год, сообщает региональная пресс-служба.

Проект соответствующего постановления на заседании правительства 18 июля представила заместитель губернатора – министр финансов Лилия Федотова.

Показатели рассчитаны для всех 55 территорий. Например, при решении органами местного самоуправления вопросов местного значения уровень софинансирования варьируется от 33,6% (Ростов-на-Дону) до 2,9% (Кашарский район). При этом у Каменска все стабильно — 17,9%.

То есть на каждый рубль Каменску в местном бюджете придется искать 18 копеек.