Сегодня даже на дорогах небольших городов наблюдается огромный поток автомобилей, количество которых продолжает расти. В таких условиях электросамокат smartone и двухколёсный транспорт других популярных марок обретает всё большую актуальность. Именно электрические самокаты, по мнению специалистов, будут держать в своих руках основной тренд в течение ряда последующих лет. С чем это связано?

Универсальность и удобство

Одним из главных преимуществ современных электрических самокатов, которые и обеспечивают им столь большую популярность, является удобство в эксплуатации и способность использовать в самых разных ситуациях. Например, оригинальные самокаты популярной марки smartone универсальны и подходят как для взрослых, так и для детей. Такие модели двухколёсного транспорта выдерживают большую нагрузку и рассчитаны на массу тела пассажира до 120 и более килограммов. Это значит, что на таком транспорте спокойно могут ездить на любые расстояния:

два взрослых пассажира средней комплекции;

один взрослый человек и ребёнок.

Кроме того, стоит отметить удобство современных самокатов. К примеру, двухколёсный транспорт марки Dewolf имеет в своём модельном ряду складные экземпляры, которые легко брать с собой куда угодно. К тому же, они достаточно доступны для среднестатистического покупателя. К примеру, цена на электровелосипед kugoo v1 при покупке в интернет магазине Озон придется по карману даже не самому состоятельному покупателю.

Экологическая безопасность

Одним из факторов, который делает электросамокаты транспортом будущего, является также бережное отношение к окружающей среде. В отличие от автомобилей, самокаты с электрическим приводом не выбрасывают в атмосферу вредные продукты сгорания топлива, а значит, они абсолютно безопасны для природы и экологии. При этом такой транспорт способен развивать приличную скорость, которая варьируется в зависимости от модели. Можно выбрать самокат с максимальным ограничением по скорости до 20-30 км/ч, а можно приобрести более скоростные модели, которые при наличии хорошего качественного дорожного полотна могут разгоняться до 40-50 км/ч и более. Электросамокаты безопасны не только для экологии, но и для здоровья человека. Постоянно пользуясь таким транспортом, можно не переживать за проблемы со здоровьем. Никакого вредного влияния на организм нет, зато физические нагрузки, которые получает человек в процессе езды и управления самокатом, благотворно влияют на физическую форму, укрепляют тонус мышц, дарят бодрость духа и в целом заряжают хорошим настроением.

*СмартВан, Девольф, Куго В1.

На правах рекламы.

18+

ООО «Интернет Решения», 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6, ОГРН 1027739244741.