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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какому электротранспорту пророчат самое блестящее будущее?

общество

Какому электротранспорту пророчат самое блестящее будущее?

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Сегодня даже на дорогах небольших городов наблюдается огромный поток автомобилей, количество которых продолжает расти. В таких условиях электросамокат smartone и двухколёсный транспорт других популярных марок обретает всё большую актуальность. Именно электрические самокаты, по мнению специалистов, будут держать в своих руках основной тренд в течение ряда последующих лет. С чем это связано?

Универсальность и удобство

Одним из главных преимуществ современных электрических самокатов, которые и обеспечивают им столь большую популярность, является удобство в эксплуатации и способность использовать в самых разных ситуациях. Например, оригинальные самокаты популярной марки smartone универсальны и подходят как для взрослых, так и для детей. Такие модели двухколёсного транспорта выдерживают большую нагрузку и рассчитаны на массу тела пассажира до 120 и более килограммов. Это значит, что на таком транспорте спокойно могут ездить на любые расстояния:

  • два взрослых пассажира средней комплекции;
  • один взрослый человек и ребёнок.

Кроме того, стоит отметить удобство современных самокатов. К примеру, двухколёсный транспорт марки Dewolf имеет в своём модельном ряду складные экземпляры, которые легко брать с собой куда угодно. К тому же, они достаточно доступны для среднестатистического покупателя. К примеру, цена на электровелосипед kugoo v1 при покупке в интернет магазине Озон придется по карману даже не самому состоятельному покупателю.

Какому электротранспорту пророчат самое блестящее будущее?

Экологическая безопасность

Одним из факторов, который делает электросамокаты транспортом будущего, является также бережное отношение к окружающей среде. В отличие от автомобилей, самокаты с электрическим приводом не выбрасывают в атмосферу вредные продукты сгорания топлива, а значит, они абсолютно безопасны для природы и экологии. При этом такой транспорт способен развивать приличную скорость, которая варьируется в зависимости от модели. Можно выбрать самокат с максимальным ограничением по скорости до 20-30 км/ч, а можно приобрести более скоростные модели, которые при наличии хорошего качественного дорожного полотна могут разгоняться до 40-50 км/ч и более. Электросамокаты безопасны не только для экологии, но и для здоровья человека. Постоянно пользуясь таким транспортом, можно не переживать за проблемы со здоровьем. Никакого вредного влияния на организм нет, зато физические нагрузки, которые получает человек в процессе езды и управления самокатом, благотворно влияют на физическую форму, укрепляют тонус мышц, дарят бодрость духа и в целом заряжают хорошим настроением.

*СмартВан, Девольф, Куго В1.

На правах рекламы.

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