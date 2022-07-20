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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Шахматы.

общество

Какой сегодня день: даты и события 20 июля

Какой сегодня день: даты и события 20 июля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 июля 2022 года.

Международный день шахмат. Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day). Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE), основанной в этот день в 1924 году.

ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран — на сегодняшний день ее членами являются 199 национальных федераций (на 2022 год). Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъём уровня шахматной культуры и знаний.

Авдотья Сеногнойка. В этот день отмечается память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии (в русской традиции — Авдотьи). Дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича, Евдокия вышла замуж за Великого князя Московского Дмитрия Донского. Их семейный союз стал залогом мира между Москвой и Суздалем. Княгиня отличалась благочестивостью; большое влияние на нее оказали митрополит московский Алексий и преподобный Сергий Радонежский, крестивший одного из сыновей Дмитрия и Евдокии.

Правительница была известна тем, что построила на русской земле несколько храмов, включая Вознесенский женский монастырь в московском Кремле. Евдокия в тайне от всех соблюдала строгий пост, а под пышными княжескими одеждами носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, она решила посвятить себя служению Богу и приняла постриг в монашество с именем Евфросиния. Последние годы своей жизни бывшая княгиня провела в молитвах.

На Руси Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как можно быстрее собрать его в скирды. Крестьяне знали: «Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи».

Именины в этот день

Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукьян, Павел, Сергей, Фома

Знаменательные даты и события

  • 1797 Впервые исполнен гимн «Еще Польска не сгинела…»
  • 1917 Зарегистрирована торговая марка BMW
  • 1924 Основана Международная шахматная федерация
  • 1944 Произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера
  • 1969 Американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну

Персоны

1743  — 1816

Гавриил Державин

русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель

1855  — 1913

Всеволод Руднев

офицер русского флота, контр-адмирал, герой Русско-японской войны

1890  — 1964

Джорджо Моранди

итальянский живописец и график

1891  — 1958

Владимир Володин

советский актер театра и кино, блистательный комик, Народный артист РСФСР

1931  — 2017

Марина Попович

советский военный летчик-испытатель, полковник-инженер, профессор, уфолог

1938  — 1981

Натали Вуд

американская киноактриса

1938  — 2013

Алексей Герман

советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист России

1940  — 1973

Брюс Ли

американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств

р. 1940

Давид Тухманов

советский и российский композитор, пианист и дирижер, Народный артист России

р. 1941

Людмила Чурсина

советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

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