общество
Какой сегодня день: даты и события 20 июля
Какой сегодня день: даты и события 20 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 июля 2022 года.
Международный день шахмат. Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day). Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE), основанной в этот день в 1924 году.
ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран — на сегодняшний день ее членами являются 199 национальных федераций (на 2022 год). Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъём уровня шахматной культуры и знаний.
Авдотья Сеногнойка. В этот день отмечается память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии (в русской традиции — Авдотьи). Дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича, Евдокия вышла замуж за Великого князя Московского Дмитрия Донского. Их семейный союз стал залогом мира между Москвой и Суздалем. Княгиня отличалась благочестивостью; большое влияние на нее оказали митрополит московский Алексий и преподобный Сергий Радонежский, крестивший одного из сыновей Дмитрия и Евдокии.
Правительница была известна тем, что построила на русской земле несколько храмов, включая Вознесенский женский монастырь в московском Кремле. Евдокия в тайне от всех соблюдала строгий пост, а под пышными княжескими одеждами носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, она решила посвятить себя служению Богу и приняла постриг в монашество с именем Евфросиния. Последние годы своей жизни бывшая княгиня провела в молитвах.
На Руси Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как можно быстрее собрать его в скирды. Крестьяне знали: «Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи».
Именины в этот день
Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукьян, Павел, Сергей, Фома
Знаменательные даты и события
- 1797 Впервые исполнен гимн «Еще Польска не сгинела…»
- 1917 Зарегистрирована торговая марка BMW
- 1924 Основана Международная шахматная федерация
- 1944 Произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера
- 1969 Американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну
Персоны
1743 — 1816
Гавриил Державин
русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель
1855 — 1913
Всеволод Руднев
офицер русского флота, контр-адмирал, герой Русско-японской войны
1890 — 1964
Джорджо Моранди
итальянский живописец и график
1891 — 1958
Владимир Володин
советский актер театра и кино, блистательный комик, Народный артист РСФСР
1931 — 2017
Марина Попович
советский военный летчик-испытатель, полковник-инженер, профессор, уфолог
1938 — 1981
Натали Вуд
американская киноактриса
1938 — 2013
Алексей Герман
советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист России
1940 — 1973
Брюс Ли
американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств
р. 1940
Давид Тухманов
советский и российский композитор, пианист и дирижер, Народный артист России
р. 1941
Людмила Чурсина
советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР