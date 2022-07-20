Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 июля 2022 года.

Международный день шахмат. Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day). Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE), основанной в этот день в 1924 году.

ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран — на сегодняшний день ее членами являются 199 национальных федераций (на 2022 год). Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъём уровня шахматной культуры и знаний.

Авдотья Сеногнойка. В этот день отмечается память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии (в русской традиции — Авдотьи). Дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича, Евдокия вышла замуж за Великого князя Московского Дмитрия Донского. Их семейный союз стал залогом мира между Москвой и Суздалем. Княгиня отличалась благочестивостью; большое влияние на нее оказали митрополит московский Алексий и преподобный Сергий Радонежский, крестивший одного из сыновей Дмитрия и Евдокии.

Правительница была известна тем, что построила на русской земле несколько храмов, включая Вознесенский женский монастырь в московском Кремле. Евдокия в тайне от всех соблюдала строгий пост, а под пышными княжескими одеждами носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, она решила посвятить себя служению Богу и приняла постриг в монашество с именем Евфросиния. Последние годы своей жизни бывшая княгиня провела в молитвах.

На Руси Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как можно быстрее собрать его в скирды. Крестьяне знали: «Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи».

Именины в этот день

Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукьян, Павел, Сергей, Фома

Знаменательные даты и события

1797 Впервые исполнен гимн «Еще Польска не сгинела…»

1917 Зарегистрирована торговая марка BMW

1924 Основана Международная шахматная федерация

1944 Произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера

1969 Американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну

Персоны

1743 — 1816

Гавриил Державин

русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель

1855 — 1913

Всеволод Руднев

офицер русского флота, контр-адмирал, герой Русско-японской войны

1890 — 1964

Джорджо Моранди

итальянский живописец и график

1891 — 1958

Владимир Володин

советский актер театра и кино, блистательный комик, Народный артист РСФСР

1931 — 2017

Марина Попович

советский военный летчик-испытатель, полковник-инженер, профессор, уфолог

1938 — 1981

Натали Вуд

американская киноактриса

1938 — 2013

Алексей Герман

советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист России

1940 — 1973

Брюс Ли

американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств

р. 1940

Давид Тухманов

советский и российский композитор, пианист и дирижер, Народный артист России

р. 1941

Людмила Чурсина

советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР