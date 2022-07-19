Пять случаев заражения подвидом коронавируса «Кентавр» выявили в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон». Забор материала датирован июлем. Материал отобран в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — сообщается в релизе ведомства.

«Кентавр» — это новый вариант «омикрона» ВА.2.75. Данный вариант вируса появился, а затем распространился сначала в Индии, а затем Японии, Германии, Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландах и Канаде.

За прошедшую неделю в России заболеваемость COVID-19 выросла на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%.