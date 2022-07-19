Этот показатель меньше, чем в среднем по региону.

Уровень регистрируемой безработицы в Ростовской области на 1 июля составил 0,6%, об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на управление государственной службы занятости населения региона.

Отметим, на 1 июля прошлого года уровень безработицы составлял 1,4%. Таким образом, за год данный показатель снизился на 0,8 пунктов.

Также сообщается, что численность граждан, зарегистрированных в Центрах занятости, составляет 13,5 тыс. человек, что на 22,3% меньше, чем по данным на 1 января 2022 года.

Меж тем ситуация на рынке труда в разных городах региона отличается. Наименьшие показатели уровня регистрируемой безработицы наблюдаются в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Ростове-на-Дону — 0,3%, в Миллеровском (0,4%), Веселовском (0,5%), Октябрьском районах (0,5%).

Самый высокий — в Милютинском районе. На 1 июля уровень регистрируемой безработицы там составил 2,3%.