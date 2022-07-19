Об этом сообщил 18 июля в соцсетях первый замглавы администрации города Сергей Сухарев.

Администрацией города разработана дорожная карта на стадион «Прогресс». На данный момент подготовлена заявка на выделение средств на изготовление проектно-сметной документации на снос и демонтаж аварийных конструкций. Кроме того, готовится смета на ремонт беговых дорожек. Далее будет отправлено письмо на имя губернатора В. Голубева о выделении средств на снос и ремонт конструкций. После чего с целью экономии денежных средств планируется передача стадиона в концессию, то есть в частные руки, для приведения его в нормативное состояние.