Визит Каменску первый зам председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин нанес 19 июля.

Вместе с главой администрации города Владимиром Шевченко федеральный чиновник походили по позорному объекту нашего города — стадиону «Прогресс».

Как сообщает городская пресс-служба, с сенатором обсуждались вопросы поэтапного восстановления спортивного объекта.

Что высокому чиновнику, сенатору, до убитого каменского стадиона? Пока непонятно.

Но ранее стало известно, что местные власти собираются передать немного подремонтированный стадион в концессию каким-нибудь коммерсантам.

Для справки:

21 сентября 2020 года, указом Губернатора Ростовской области Василия Голубева был наделен полномочиями Сенатора Российской Федерации — представителя правительства Ростовской области Андрей Яцкин, который сменил на данном посту Владимира Лакунина. Срок окончания полномочий: сентябрь 2025 года.