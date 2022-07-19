Максимальную прибавку в размере 314,07 руб. получат пенсионеры, которые работали на протяжении года, предшествующего перерасчету, сообщает Российская газета.

Размер прибавки будет зависеть от количества начисленных пенсионных баллов. В 2022 году цена одного балла составляет 104, 69 руб., а увеличить пенсию ежегодно можно максимум на три балла.

Прибавку к пенсии начислят также людям старше 80 лет и инвалидам первой группы. Им заплатят повышенную страховую выплату. Увеличат пенсию и военным пенсионерам, а также тем, кто прекратил трудовую деятельность в 2021 году.

Не стоит ждать роста пенсии тем, кто получает социальную и государственную пенсию.