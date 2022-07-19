Это показывает статистика продаж путевок за границу.

В стране стартовали продажи туров на осенне-зимний сезон. Самый высокий спрос фиксируют в Турцию, ОАЭ, Таиланд и на Мальдивы, пишут РИА Новости, ссылаясь на представителей российских туроператоров.

«Пока это страны, с которыми сохранено прямое авиасообщение, или в наличии достаточно транзитных направлений. В первую очередь, Арабские Эмираты, куда планируется одна из самых больших перевозок. Начались продажи Мальдив, глубина бронирований достигает новогодних праздников. Россияне стараются купить пораньше по выгодному курсу», — рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Кроме того, в зимнем сезоне будет активно представлена Турция с турами в Каппадокию и Стамбул, которые в этот период традиционно пользуются популярностью.

Также компании представляют зимние туры в Египет, Армению, Узбекистан, Бахрейн, Катар, Иран, Малайзию, Филиппины, Японию, Вьетнам, Саудовскую Аравию, Оман и на Шри-Ланку.