Спортивная школа № 1 обзавелась новым борцовским ковром.

Приобрести необходимый для занятий юных борцов инвентарь удалось в рамках областной программы “Сделаем вместе”. На покупку было потрачено 93,6 тыс. руб., из них 76,5 тыс. руб. — областная субсидия, 16,8 тыс. руб. — доля софинансирования городского бюджета, 4,9 тыс. руб. — средства индивидуального предпринимателя Игоря Мирошникова, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского.

Напомним, старый борцовский ковер пострадал от потопа в январе 2021 года. Высушить его должным образом в условиях полуподвального помещения спортшколы было невозможно. Поэтому испорченный ковер пришлось выбросить. Вопрос покупки нового ковра родители юных борцов не раз поднимали на уровне спортшколы и администрации города. Даже приглашали главу администрации Владимира Шевченко приглашали посмотреть на испорченный ковер.