общество
Какой сегодня день: даты и события 19 июля
Какой сегодня день: даты и события 19 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 июля 2022 года.
День пирожков с малиновым вареньем. 19 июля отмечается удивительный и вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Известно, что начали его отмечать в 2015 году, и, несмотря на молодость, он уже обрёл своих почитателей.
Главная цель новой гастрономической даты – конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. Ведь домашние пирожки, аромат свежей малины, задушевные разговоры… Что может быть уютнее и добрее? К тому же пирожки – исконно русская выпечка. А поскольку этот праздник приходится на разгар летнего сезона, когда малина поспевает буквально в каждом саду, то поучаствовать в нем могут все желающие и без особого труда.
Сысоев день. Преподобный Сисой Великий, память которого отмечается в этот день, был монахом-отшельником. Он жил в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвами его предшественника — преподобного Антония Великого. За 60 лет отшельничества Сисой достиг высокой духовной чистоты и получил в награду дар чудотворения. Этот дар был такой силы, что однажды даже позволил вернуть к жизни умершего отрока.
По преданию, Сисой был чрезвычайно строг к себе, но очень милостив к ближним, и всех, кто к нему приходил, принимал с любовью и состраданием. «Важнее всего — считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует обретению смирения», — сказал как-то Сисой одному паломнику.
Когда Сисой лежал на смертном одре, окружавшие его ученики заметили, что лицо преподобного вдруг просияло. Он сказал, что видит святых пророков и апостолов, а за его душой пришли ангелы. Перед смертью преподобный успел сообщить ученикам, что зрит самого Господа; после этого его душа отошла в Царство Небесное.
На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. По этому поводу вспоминали пословицы о том, что каждое дело нужно делать в нужное время: «У каждого дня свои заботы»; «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы».
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. «Сысой (Сисой) — ходи по росе босой», — говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба: «От Сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается. А хлеб поднимается худой — значит, не намолен Сысой».
В этот день в деревнях по обыкновению начинали варить варенье из черной смородины.
Именины в этот день
Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна, Федор
Знаменательные даты и события
- 1485 Заложена старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая
- 1790 Произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами
- 1900 В Париже открылось метро
- 1952 Открылись XV летние Олимпийские игры в Хельсинки (Финляндия)
- 1980 Открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве (СССР)
- 1996 Открылись XXVI летние Олимпийские игры в Атланте (США)
Персоны
1814 — 1862
Сэмюэл Кольт
американский оружейник, изобретатель и промышленник
1893 — 1930
Владимир Маяковский
советский поэт
1896 — 1984
Фаина Раневская
советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
1933 — 1990
Георгий Бурков
советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
р. 1934
Александр Ширвиндт
советский и российский актер театра, кино и эстрады, режиссер, сценарист
р. 1935
Василий Ливанов
советский и российский актер, сценарист, режиссер, Народный артист РСФСР
р. 1938
Вахтанг Кикабидзе
советский и грузинский певец, актер, режиссер, Народный артист Грузии
1938 — 2009
Савва Ямщиков
русский реставратор, искусствовед, публицист, заслуженный деятель России
1941 — 2008
Наталия Бессмертнова
советская балерина, педагог, Народная артистка СССР
1948 — 2015
Галина Прозуменщикова
советская пловчиха, олимпийская чемпионка