Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 июля 2022 года.

День пирожков с малиновым вареньем. 19 июля отмечается удивительный и вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Известно, что начали его отмечать в 2015 году, и, несмотря на молодость, он уже обрёл своих почитателей.

Главная цель новой гастрономической даты – конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. Ведь домашние пирожки, аромат свежей малины, задушевные разговоры… Что может быть уютнее и добрее? К тому же пирожки – исконно русская выпечка. А поскольку этот праздник приходится на разгар летнего сезона, когда малина поспевает буквально в каждом саду, то поучаствовать в нем могут все желающие и без особого труда.

Сысоев день. Преподобный Сисой Великий, память которого отмечается в этот день, был монахом-отшельником. Он жил в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвами его предшественника — преподобного Антония Великого. За 60 лет отшельничества Сисой достиг высокой духовной чистоты и получил в награду дар чудотворения. Этот дар был такой силы, что однажды даже позволил вернуть к жизни умершего отрока.

По преданию, Сисой был чрезвычайно строг к себе, но очень милостив к ближним, и всех, кто к нему приходил, принимал с любовью и состраданием. «Важнее всего — считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует обретению смирения», — сказал как-то Сисой одному паломнику.

Когда Сисой лежал на смертном одре, окружавшие его ученики заметили, что лицо преподобного вдруг просияло. Он сказал, что видит святых пророков и апостолов, а за его душой пришли ангелы. Перед смертью преподобный успел сообщить ученикам, что зрит самого Господа; после этого его душа отошла в Царство Небесное.

На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. По этому поводу вспоминали пословицы о том, что каждое дело нужно делать в нужное время: «У каждого дня свои заботы»; «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы».

Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. «Сысой (Сисой) — ходи по росе босой», — говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба: «От Сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается. А хлеб поднимается худой — значит, не намолен Сысой».

В этот день в деревнях по обыкновению начинали варить варенье из черной смородины.

Именины в этот день

Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна, Федор

Знаменательные даты и события

1485 Заложена старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая

1790 Произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами

1900 В Париже открылось метро

1952 Открылись XV летние Олимпийские игры в Хельсинки (Финляндия)

1980 Открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве (СССР)

1996 Открылись XXVI летние Олимпийские игры в Атланте (США)

Персоны

1814 — 1862

Сэмюэл Кольт

американский оружейник, изобретатель и промышленник

1893 — 1930

Владимир Маяковский

советский поэт

1896 — 1984

Фаина Раневская

советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

1933 — 1990

Георгий Бурков

советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

р. 1934

Александр Ширвиндт

советский и российский актер театра, кино и эстрады, режиссер, сценарист

р. 1935

Василий Ливанов

советский и российский актер, сценарист, режиссер, Народный артист РСФСР

р. 1938

Вахтанг Кикабидзе

советский и грузинский певец, актер, режиссер, Народный артист Грузии

1938 — 2009

Савва Ямщиков

русский реставратор, искусствовед, публицист, заслуженный деятель России

1941 — 2008

Наталия Бессмертнова

советская балерина, педагог, Народная артистка СССР

1948 — 2015

Галина Прозуменщикова

советская пловчиха, олимпийская чемпионка