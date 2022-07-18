Людмила Плисова украшает двор своего дома № 7 на ул. Декабристов картинами из крышек от пластиковых бутылок.

На изготовление самой большой из них — “Утро в сосновом лесу” по мотивам знаменитой картины художника И. Шишкина — ей потребовалось 14,5 тысячи пробок.

— Выкладывала я эту картину почти три месяца — потому что нужное количество крышек долго собирала, — пояснила корреспонденту “ПИКа” Людмила Васильевна.

На данный момент ей удалось выполнить шесть картин. На седьмую не хватило крышек.

Подробнее о необычной художнице читайте в следующем номере газеты “ПИК” от 20 июля.