Средства на каменские дороги выделены из регионального бюджета.

18 июля администрация города в своем Telegram-канале выложила обращение первого заместителя главы администрации Сергея Сухарева.

Чиновник сообщил, что в 2022 году на содержание дорожного фонда Каменска выделено более 146 млн руб. Из них освоено 104 млн руб., что составляет 71,2 процента от общего плана. Выполнен ремонт дорог по ул. Ворошилова, Пивоварова, Профильной, Красной, Щаденко, Лиховской, Освобождения. Объем ремонтных работ составил более 12 тысяч квадратных метров. В пер. Зеленый Курган, Масаловский. Садовый, по ул. Газовиков, Пригородной, Монтажников, Глинки, Волгоградская, Киевская, Овражная, Социалистическая, а также ул. Чернышевского в мкр. Заводском выполнены работы по исправлению профилем щебеночных дорог с добавлением нового материала.

Что касается ремонта переулков Крупской и Коммунистического, администрацией города Каменска в декабре 2021 года было подготовлено и направлено письмо на имя губернатора РО В. Голубева о выделении денежных средств в размере 54 млн руб. на ремонт данных дорог. 7 июля текущего года Заксобранием РО были выделены данные средства.

21 июля планируется разместить на торгах конкурсную документацию. До 15 августа планируется подписать контракт с подрядчиком на выполнение работ. Завершить ремонт дорог планируется до 1 ноября текущего года.