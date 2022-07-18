Минцифры сообщило о новом способе оплаты счетов, госпошлин и штрафов на «Госуслугах». Теперь пользователям в разделе «платежи» стал доступен сервис Yandex Pay.

Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении «Госуслуги». Yandex Pay позволяет при оплате не вводить данные карты. Уточняется, что сервис работает с картами «Мир», Visa и MasterCard любых банков, действующих в России.

Напомним, «Яндекс» запустил сервис Yandex Pay больше года назад. Он позволяет оплачивать покупки в интернете, не вводя данные карты на сайте. Данные карты хранятся в аккаунте «Яндекса» в зашифрованном виде.