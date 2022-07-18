Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 июля 2022 года.

День создания органов государственного пожарного надзора в России. Ежегодно 18 июля в России отмечается профессиональный праздник — День создания органов государственного пожарного надзора, который впервые отмечался всеми сотрудниками данных органов в 2007 году.

Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года.

Афанасьев день, Месяцев праздник. Преподобный Афанасий Афонский, память которого отмечается в этот день, родился в городе Трапезунде и рано осиротел. Его воспитывала благочестивая монахиня, а он во всем старался подражать приемной матери — в навыках иноческой жизни, в посте и в молитвах. Позже он принял постриг в Киминском монастыре.

Когда Афанасий достиг совершенства длительными постами и бдениями, игумен благословил его на подвиг безмолвия в уединенном месте недалеко от монастыря. Отшельника часто одолевали бесы, пытались возбудить в нем ненависть к тому месту, где он поселился. Афанасий почти поддался сомнению, но решил потерпеть ровно год, а дальше действовать сообразно воле Божьей. В последний день этого срока его внезапно осенил яркий свет с неба, и все греховные помыслы тут же рассеялись. С тех пор Афанасий получил дар умиления, а к его келье стали стекаться многочисленные паломники, желающие получить от отшельника совет или просто доброе слово. По преданию, несколько раз к Афанасию являлась сама Богородица.

На Руси на Афанасия отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.

Существовали и другие приметы для этого дня. К примеру, скорый дождь предвещали облака, «желтые, как медь», а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.

Именины в этот день

Агния, Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан

Знаменательные даты и события

1334 Начато строительство колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции

1870 Принят догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского

1968 Зарегистрирована компания NM Electronics, вскоре переименованная в Intel

1985 Создан первый «Тетрис»

Персоны

1573 — 1610

Микеланджело да Караваджо

итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко

1635 — 1703

Роберт Гук

английский ученый, естествоиспытатель и изобретатель

1895 — 1991

Ольга Спесивцева

русская балерина

1909 — 1989

Андрей Громыко

советский государственный и политический деятель, дипломат

1931 — 2006

Юрий Мазурок

советский оперный певец (баритон), Народный артист СССР

1933 — 2017

Евгений Евтушенко

советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист

1937 — 2005

Хантер Томпсон

американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики

1938 — 1988

Нико (Криста Пэффген)

немецкая певица, актриса и модель

р. 1956

Любовь Казарновская

советская и российская оперная певица (сопрано), профессор