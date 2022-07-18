Юные гребцы из СШОР № 1 завоевали три серебряных и одну бронзовую награды на первенстве Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования среди юношей и девушек до 15 и 17 лет проходили с 12 по 16 июля в акватории гребного канала «Дон» в Ростове. Каменск представляли четыре спортсмена СШОР № 1. По итогам состязаний в заезде каноэ-двоек на дистанции 500 м серебро завоевали Валерия Кудинова и Дарья Попова. На дистанции 200 м в каноэ-двойках Валерия и Дарья также стали вторыми. Свой успех гребчихи повторили в каноэ-одиночках. На дистанции 200 м Валерия Кудинова завоевала бронзу, на дистанции 500 м Дарья Попова стала второй.

В финал первенства попали еще два воспитанника СШОР № 1 Егор Кудинов и Егор Каратаев, которые выступали в возрастной группе до 17 лет. Тренирует юных спортсменов Андрей Пискунов.