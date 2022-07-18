Традиционный отдых народных избранников отменен из-за предстоящих довыборов в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 7.

Напомним, довыборы в городскую думу седьмого созыва пройдут 7 августа. Голосование продлится в течение нескольких дней подряд — с 5 по 7 августа.

На дополнительных выборах будут работать два участка:

№ 785 (пер. Володарского, 74, МУК «Детская библиотека им. Гайдара», читальный зал)

№ 791 (пр. К. Маркса, 58, МОУ гимназия № 12, кабинет № 2.)