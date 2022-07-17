Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 июля 2022 года.

День основания морской авиации ВМФ России. Дата 17 июля считается Днем основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации. Как праздничная она была установлена приказом главнокомандующего ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 года.

(4) 17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации.

День металлурга. Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы.

Андрей Налива. Русские люди в этот день поминают иконописца Андрея Рублева, которого православная церковь канонизировала в лике святых. Биографические сведения об Андрее Рублеве очень скудны. Известно лишь, что он происходил из семьи ремесленников, в сознательном возрасте принял монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре.

Андрей Рублев участвовал в росписи Благовещенского собора в Москве, Успенского собора во Владимире, руководил росписью Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Самый известный шедевр иконописца — «Троица».

Также ему приписывается ряд других работ: фрески Успенского собора в Звенигороде, иконы «Владимирская богоматерь», «Спас в силах», некоторые иконы Благовещенского собора, часть миниатюр «Евангелия Хитрова». Уже при жизни Андрея Рублева многие его иконы почитались как чудотворные.

Именины в этот день

Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот

Знаменательные даты и события

1918 В Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи

1941 Началась Сталинградская битва

1955 В США открылся первый «Диснейленд»

1976 Открылись XXI летние Олимпийские игры в Монреале (Канада)

1998 Состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 1918 году

2013 Состоялась церемония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани

2014 Произошло крушение самолета Boeing-777 под Донецком

Персоны

1846 — 1888

Николай Миклухо-Маклай

русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник

1854 — 1912

Жюль Анри Пуанкаре

французский математик, физик, астроном и теоретик науки

1868 — 1918

Николай II Романов

последний российский император (1894-1917)

1898 — 1980

Николай Цицин

советский ботаник, генетик и селекционер, академик

р. 1935

Дональд Сазерленд

канадский актер и продюсер

р. 1945

Алексей Рыбников

советский и российский композитор, Народный артист России

р. 1949

Чико Фримен

американский джазовый тенор-саксофонист

р. 1954

Ангела Меркель

немецкий политик, федеральный канцлер Германии (2005-2021)