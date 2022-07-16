общество
Какой сегодня день: даты и события 16 июля
Какой сегодня день: даты и события 16 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 июля 2022 года.
Международный день змеи. В мировом календаре немало праздников, посвящённых отдельным представителям фауны или представителям целых элементов системы классификации животного мира (классам, отрядам, семействам и т.д.). Ежегодно 16 июля отмечается Международный день змеи.
Змеи (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Изучением змей занимается серпентология.
Змеи всегда занимали в жизни человека, в культуре разных народов особое место. Их либо относили к числу порождений ада, либо обожествляли и поклонялись им. У большинства людей змеи до сих пор вызывают если не ужас и страх, то опасение точно. Отдельные народы, правда, по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для стран Юго-Восточной Азии, Индии, Китая.
Мокий и Марк, Стожары. Мокий и Марк, которых поминают в этот день, жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Во время гонений язычники их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражниками вышел маленький ребенок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.
Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность.
Еще одно название этого праздника — Стожары. Так люди именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу; если же его видно не было — в лес не стоило и отправляться, все равно вернешься ни с чем. На Руси вообще с почтением относились к звездам, считая их ангелами, которые отворяют вечером окошки в своих светлых домиках, чтобы посмотреть, как люди живут на земле.
Именины в этот день
Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп
Знаменательные даты и события
- 1054 Произошел окончательный раскол Христианской Церкви — на римско-католическую и православную
- 1748 Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи
- 1790 Конгресс США постановил выделить специальную территорию для строительства новой столицы страны – Вашингтона
- 1945 На полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв
- 1965 Торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы – Монбланом
Персоны
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русский поэт-символист, философ
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русский и советский поэт
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советский ученый и конструктор, создатель систем и комплексов оружия ПВО
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советский писатель
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