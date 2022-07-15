Глава государства В. Путин подписал закон об ответственности водителей за повторную езду без прав.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, максимальное наказание за вождение без прав грозит лишением свободы на срок до двух лет.

Также этим водителям может грозить штраф до 250 тысяч рублей, лишение свободы до одного года, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. Если при вышеуказанных обстоятельствах еще есть и судимость за то, что оставил место ДТП при причинении тяжкого вреда здоровью либо смерти в результате дорожно-транспортного происшествия, то он может быть наказан штрафом до 300 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.