Ряды Вооруженных сил РФ пополнили более 5 тысяч донских призывников.

Как сообщает региональная пресс-служба, около 80% новобранцев проходят службу в частях, расположенных на территории Южного военного округа.

По уже сложившейся традиции почти 50% призывников направляются в Сухопутные войска а также на срочную службу в Воздушно-космические силы, Ракетные войскаа стратегического назначения, в подразделения ВДВ и ВМФ.

Также 15 призывников из Донского региона направились для несения службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

Весной 2022 года в Вооруженные силы РФ направлены около 300 юношей-казаков, 140 призывников имеют высшее образование.