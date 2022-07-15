Указ о снятии с 15 июля ограничений на пересечение сухопутной границы России, которые были введены в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Также было принято решение отменить требование для граждан Беларуси, которые прибывают в Россию авиатранспортом, предоставлять результаты ПЦР-тестирования на COVID-19. При этом для граждан других государств такое требование остается в силе.

Ранее, с 14 июня, в связи с улучшением эпидобстановки в РФ отменили ограничения на въезд для иностранцев авиатранспортном и через морские пункты пропуска.