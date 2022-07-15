Заседание на данную тему прошло 15 июля в администрации города.

В этом году от 18 городских предприятий и организаций на комиссию были предоставлены документы на 22 человек. По итогам заседания комиссии почетное звание «Слава Каменска» присвоено 18 каменчанам, внесшим значительный вклад в развитие своего предприятия и города Каменска-Шахтинского.

Традиционно церемония награждения почетным званием «Слава Каменска» пройдет в День города, а портреты победителей будут размещены на площади Труда.