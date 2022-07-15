У транспортной компании СДЭК (Служба доставки экспресс курьер) произошла новая утечка данных пользователей. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, личные данные данные, попавшие в интернет, объединены в три файла. Первый содержит более 160 миллионов записей с информацией, которая не должна была попасть в открытый доступ: это фамилия и имя клиента, адрес электронной почты, код пункта самовывоза и другое. Во втором файле — 30 миллионов строк с информацией о физических и юридических лицах. Третий файл содержит более 90 миллионов строк: номера телефонов, идентификаторы отправителя или получателя.

По информации специалистов СДЭК, сейчас проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства.