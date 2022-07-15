15 июля председателей городских садовых товариществ собирали в администрации Каменска. Поводом послужил пожар, случившийся в минувшее воскресенье в СНТ “Машиностроитель” в мкр. Заводском.

Присутствовавший на встрече старший инспектор отдела городского Управления по делам ГО и ЧС Арсений Деркачев назвал причину пожаров — это сухая трава, и ее следует ликвидировать с территории товариществ. Указал инспектор и на брошенные участки. Именно на них зачастую возникают пожары.

Подробнее о том, какие еще поручения городским СНТ дали городские власти и на какие вопросы от них потребовали ответ садоводы, читайте в следующем номере газеты “ПИК” от 20 июля.