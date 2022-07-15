В минувший вторник случилось то, чего опасались каменчане, проживающие в районе старого кладбища на ул. Пивоварова. Загорелся мусор.

По словам местных жителей, пожарные приехали тушить свалку быстро. Наверное, благодаря этому огонь не успел перекинуться на близлежащие дома.

Кстати, именно эта свалка, где уже поселились крысы, была героем публикации “Караул, на свалке крысы!”, опубликованной в прошлом номере “ПИКа” от 13 июля. Вокруг баков она растянулась на несколько десятков метров, поскольку не вывозили ее больше месяца.