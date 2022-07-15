общество
Какой сегодня день: даты и события 15 июля
Какой сегодня день: даты и события 15 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 июля 2022 года.
Всемирный день навыков молодежи. Ежегодно 15 июля отмечается один из международных дней ООН – Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day), учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года (резолюция A/RES/69/145), с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.
Берегиня. В этот день на Руси чествовали Берегиню — великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес — поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.
На Берегиню можно было попытаться приворожить возлюбленного. Для этого нужно было взять маленькую березовую веточку и тайно положить на порог. Как только парень переступал эту веточку, девица немедленно подбирала ее и прятала в сухое место, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет».
Березу вообще считали чудесным деревом. На Руси верили, что она охраняет людей и жилища от козней нечистой силы. Поэтому березу нередко сажали около дома.
Некоторые исследователи полагают, что берегинями называли также русалок — «береговых дев». Неслучайно Берегиня помогала рыбакам, в ответ на просьбы о помощи дарила им богатый улов. Также ее называли защитницей всех, кто живет по берегам рек.
Именины в этот день
Арсений, Фотий
Знаменательные даты и события
- 1240 Русские войска разбили шведов в Невской битве
- 1410 Состоялась Грюнвальдская битва
- 1783 По реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход
- 1822 Открылась Нижегородская ярмарка – крупнейшая ярмарка в царской России
- 1975 Состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран — советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона»
- 2014 Произошла трагедия в московском метрополитене
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