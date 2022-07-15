Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 июля 2022 года.

Всемирный день навыков молодежи. Ежегодно 15 июля отмечается один из международных дней ООН – Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day), учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года (резолюция A/RES/69/145), с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.

Берегиня. В этот день на Руси чествовали Берегиню — великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес — поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.

На Берегиню можно было попытаться приворожить возлюбленного. Для этого нужно было взять маленькую березовую веточку и тайно положить на порог. Как только парень переступал эту веточку, девица немедленно подбирала ее и прятала в сухое место, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет».

Березу вообще считали чудесным деревом. На Руси верили, что она охраняет людей и жилища от козней нечистой силы. Поэтому березу нередко сажали около дома.

Некоторые исследователи полагают, что берегинями называли также русалок — «береговых дев». Неслучайно Берегиня помогала рыбакам, в ответ на просьбы о помощи дарила им богатый улов. Также ее называли защитницей всех, кто живет по берегам рек.

Именины в этот день

Арсений, Фотий

Знаменательные даты и события

1240 Русские войска разбили шведов в Невской битве

1410 Состоялась Грюнвальдская битва

1783 По реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход

1822 Открылась Нижегородская ярмарка – крупнейшая ярмарка в царской России

1975 Состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран — советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона»

2014 Произошла трагедия в московском метрополитене

Персоны

1853 — 1928

Мария Ермолова

русская и советская актриса, Народная артистка Республики

1860 — 1904

Антон Чехов

русский писатель и драматург

1894 — 1939

Зинаида Райх

русская и советская театральная актриса, Заслуженная артистка РСФСР

1897 — 1959

Владимир Крюков

советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза

1924 — 2000

Махмуд Эсамбаев

советский артист эстрады и балета, хореограф, Народный артист СССР

1943 — 2017

Владимир Толоконников

советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР

1945 — 2005

Юрий Айзеншпис

российский музыкальный продюсер

1946 — 1997

Джанни Версаче

итальянский модельер

1951 — 2021

Петр Мамонов

российский рок-музыкант, актёр, поэт, радиоведущий

р. 1979

Александр Цыбульский

российский государственный деятель