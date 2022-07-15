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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Частный сектор в Каменске избавили от вони из канализации

ЖКХ

Частный сектор в Каменске избавили от вони из канализации

Опубликовано

14 июля бригада ОАО “Исток” отремонтировала крышку канализационного колодца в районе дома № 1а на ул. Дорошева.

С жалобой на резкий неприятный запах из этого колодца, расположенного в нескольких метрах от забора дома, жильцы обратились в администрацию Каменска и в “Исток” в начале недели.

— В огороде находиться невозможно, запах — до тошноты. Особенно в сырую погоду. “Исток” должен сделать нормальную крышку на колодце, — заявил владелец дома Андрей Леплявкин 13 июля.

  • Частный сектор в Каменске избавили от вони из канализации
  • Частный сектор в Каменске избавили от вони из канализации
  • Частный сектор в Каменске избавили от вони из канализации
  • Частный сектор в Каменске избавили от вони из канализации
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