14 июля замглавы администрации Каменска Роман Кравцов и начальник сектора по местному самоуправлению мкр. Заводского Евгений Кремнев встретились с заводчанами, чтобы узнать их пожелания по поводу маршрута движения автобусов №№ 5 и 25 после закрытия виадука.

Закрытие виадука — острая тема для многих местных жителей, поэтому людей собралось столько, что в зале ДК машиностроителей практически не осталось свободных мест.

В ходе обсуждения мнения заводчан разошлись: одни предлагали пустить оба автобуса по нижней дороге — мимо Красновки с заездом в город к парку Маяковского. Другие настаивали на том, что «пятерка» должна ходить по нижней дороге, а 25-й автобус через трассу. Кричали до хрипоты, едва в драку не полезли.

Была и третья сторона — те заводчане, кто ежедневно ездит на своих машинах в Каменск и Каменский район на работу. Большая часть автолюбителей предлагала, чтобы на время ремонта виадука открыли железнодорожный переезд. Однако Р. Кравцов был категорически против. Затем поступил другой вариант. Озвучила его депутат городской думы Наталья Лапина.

— До тех пор пока не начнутся ремонтные работы, можно организовать реверсивное движение: чтобы через виадук люди из Масаловки и Красновки по-прежнему могли добираться в Заводской, а заводчане — на работу в город, — предложила она.

— Будем рассматривать, — ответил Р. Кравцов.

Подробнее о том, как жители Заводского еще предлагали организовать движение во время ремонта виадука, читайте в следующем номере “ПИКа” от 20 июля.