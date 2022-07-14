В 10.00 ДК Машиностроителей начали собираться заводчане на встречу по злободневной теме – закрытие аварийного виадука.

Поскольку администрация города несколько раз меняла место и время встречи, далеко не все знали, что она перенесена на 10.30. В ожидании начала мероприятия, горожане, мягко говоря, сердятся. Тем более, что они и раньше высказывали недовольство по поводу времени – среди рабочего дня. А ведь именно для работающих и учащихся обостряется вопрос перемещения из микрорайона в город и обратно.

Но когда чиновники думали об удобстве для людей?