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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Встреча в Заводском по виадуку началась комом

общество

Встреча в Заводском по виадуку началась комом

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В 10.00 ДК Машиностроителей начали собираться заводчане на встречу по злободневной теме – закрытие аварийного виадука.

Поскольку администрация города несколько раз меняла место и  время встречи, далеко не все знали, что она перенесена на 10.30. В ожидании начала мероприятия, горожане, мягко говоря, сердятся. Тем более, что они и раньше высказывали недовольство по поводу времени – среди рабочего дня. А ведь именно для работающих и учащихся обостряется вопрос перемещения из микрорайона в город и обратно. 

Но когда чиновники думали об удобстве для людей?

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