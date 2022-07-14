Часть работ по ремонту муниципальных дорог по решению губернатора В. Голубева будет профинансирована из дорожного фонда РО с учетом мнения жителей.

Средства пойдут, в частности, на ремонт городских автомобильных дорог в Таганроге, Звереве, Донецке, в том числе внутриквартальных проездов и придомовых территорий, сообщает региональная пресс-служба. Все работы должны быть завершены до 1 октября этого года.Отметим, средства из регионального бюджета на поддержку инициатив жителей (почти 10,5 млн рублей) выделяются в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе!».