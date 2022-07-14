В. Путин подписал закон, согласно которому региональные власти смогут запрещать самовыгул домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый закон расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе возможности запрета самовыгула. Также регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.

Нововведение предусматривает подготовку методических указаний регионам по обращению с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.