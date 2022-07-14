По данным исследования, с января по июнь текущего года в Ростовской области приобрели на 53,6% меньше легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 1 полугодия нынешнего года. Результаты исследования показывают, что его объем составил 352,1 тыс. единиц, что на 55,6% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года, сообщает autostat.ru.

Так, за первое полугодие в Донском регионе приобрели 9,3 тысячи новых авто, а вот в январе-июне прошлого года купили куда больше — 20,1 тысячи легковушек.