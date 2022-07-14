Ремонт виадука продлится до конца 2024 года. Об этом сообщил замглавы администрации Каменска по ЖКХ Роман Кравцов 14 июля в ходе встречи с жителями Заводского.

Новость о том, что более двух лет виадук будет закрыт на ремонт и придется ездить через трассу, вызвала негодование всех присутствующих. Недовольный гул зала заглушил микрофоны.

Напомним, в конце июня этого года власти города на основании результатов экспертизы приняли решение закрыть виадук в Заводском с 10 августа. Причина — в аварийном состоянии этого путепровода.