14 июля в полдень в редакцию “ПИКа” начали поступать звонки о том, что Южный и Подскельный заволокло гарью.

Люди предполагали, что причина дыма — пожар на городском полигоне ТКО.

Однако директор ООО “ККП” Валерий Лощилов, в чьем ведении находится этот объект, эти догадки опроверг. «Ни на самом полигоне, ни на территории рядом с ним возгораний нет. Если что-то и горит в районе Южного и Подскельного, то это скорее несанкционированные свалки в полях”, — сказал он.