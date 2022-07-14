Закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования в единый Соцфонд президент Владимир Путин подписал 14 июля.

В результате объединения двух структур должна высвободиться существенная сумма денег, которую ранее тратили на их содержание. Эти деньги планируется направить на повышение пенсий, сообщает Газета.ru. Также планируется ввести единый тариф страховых взносов в новый Фонд: основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы. Льготный тариф составит 15%, 7,6% и 0%.

Новый Соцфонд должен заработать с 1 января 2023 г.