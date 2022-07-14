Народная артистка России Анита Цой возглавит новую кафедру креативных индустрий в Донском государственном университете (ДГТУ), которая будет заниматься подготовкой специалистов в области культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На кафедре будут обучать по программам бакалавриата и магистратуры. В рамках бакалавриата студенты будут учиться по музыкальному, народному и социально-культурному направлениям. Также станет доступной возможность обучиться жанру мюзикла, управлению культурными индустриями и хореографическими коллективами, руководству студией фото-, кино- и видеотворчества.

В качестве бонуса поступившим обещают мастер-классы от ведущих джазовых, музыкальных и творческих коллективов РО. Отмечается, что наиболее талантливые вокалисты смогут пройти стажировку в продюсерском центре Аниты Цой. Первые два года обучение будет платным, а позже появятся бюджетные места.