Вредитель клоп вредная черепашка обнаружен в полях Ростовской области.

Фитомониторинг, направленный на поддержание экспортного потенциала донского зерна, проводит «Россельхозцентр», сообщает региональная пресс-служба ведомства.

Специалисты филиала провели фитомониторинг посевов сельскохозяйственных культур на площади 708 тыс. га, из которых обследовали с целью выявления вредителей 97 тыс. га, болезней — 270 тыс. га, сорняков — 341 тыс. га.

— В Ростовской области выявлены следующие вредные объекты, карантинные для стран-импортеров российского зерна: вредитель клоп вредная черепашка, болезни — септориоз листьев и колоса пшеницы, снежная плесень, сорняки — овес пустой, овсюг обыкновенный, эгилопс цилиндрический, щирица жминдовидная, мак-самосейка, ярутка полевая, вьюнок полевой, осот полевой, — рассказали в Россельхозцентре.

На основании полученных данных составлены рекомендации для сельхозпроизводителей по борьбе с карантинными вредителями, болезнями и сорняками, согласно которым проведены обработки посевов.