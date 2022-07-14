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Какой сегодня день: даты и события 14 июля
Какой сегодня день: даты и события 14 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 июля 2022 года.
День хаоса и беспорядка. Очень необычный праздник отмечается ежегодно 14 июля, благодаря американке Эдриенн Сью Куперсмит, – это День хаоса и беспорядка. В англоязычной среде он известен как Pandemonium Day, или День столпотворения.
Слово «Pandemonium» известно ещё с библейских времён, однако получило широкую известность только в 17 веке благодаря поэме английского поэта Дж. Мильтона «Потерянный рай». В своём произведении автор, строя сюжет на библейской основе, называет этим словом чертоги низвергнутого с Небес падшего ангела, олицетворяющего собой силы Зла. Буквально же с латинского переводится это слово как столпотворение, смятение и беспорядок.
Учреждение подобного праздника трактуется неоднозначно, и вкладывают в объяснение его значения разный смысл. С одной стороны, учреждение праздника, посвящённого хаосу, да ещё и с названием, косвенно ассоциируемым с силами зла, может вызывать настороженность. С другой стороны, обращение к теме хаоса, отсылает нас к еще древним теориям происхождения мира, созданного из этого самого хаоса или из ничего. Эта же теория лежит и в основе христианского вероучения, гласящего о том, что Господь создал мир из хаоса.
Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки. В этот день Православная церковь чтит память двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана, которые жили в Риме при царе Карине. Будучи искусными врачами, братья исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками обратили многих в христианскую веру. За свои дела Косма и Дамиан получили прозвище «безмездные (то есть бескорыстные) врачи». Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев; бессребреники были безжалостно убиты.
На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут»; «Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи. «Огород — бабий доход», — приговаривали крестьяне.
На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) также собирали ягоды — малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Кстати, считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным. Крыжовник использовали и при приготовлении вторых блюд: с ним, например, тушили цыплят.
Несмотря на жаркую страду, женщины в этот день успевали не только поработать, но и отметить свой праздник — Летние Кузьминки. Бабы и девки собирались на пиры, варили кашу-сыпчину или сборную кашу (в котел попадало всё, что каждый принёс: кто крупу, кто муку, кто молоко, кто яйца), пили пиво. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.
Именины в этот день
Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон
Знаменательные даты и события
- 1099 Участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима
- 1700 Подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I
- 1789 Взятие Бастилии, что стало началом французской буржуазной революции
- 1896 На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль
- 1903 Состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали)
- 1941 Впервые в бою применена знаменитая «Катюша»
- 1946 Вышло в свет первое издание книги Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним»
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