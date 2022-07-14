Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 июля 2022 года.

День хаоса и беспорядка. Очень необычный праздник отмечается ежегодно 14 июля, благодаря американке Эдриенн Сью Куперсмит, – это День хаоса и беспорядка. В англоязычной среде он известен как Pandemonium Day, или День столпотворения.

Слово «Pandemonium» известно ещё с библейских времён, однако получило широкую известность только в 17 веке благодаря поэме английского поэта Дж. Мильтона «Потерянный рай». В своём произведении автор, строя сюжет на библейской основе, называет этим словом чертоги низвергнутого с Небес падшего ангела, олицетворяющего собой силы Зла. Буквально же с латинского переводится это слово как столпотворение, смятение и беспорядок.

Учреждение подобного праздника трактуется неоднозначно, и вкладывают в объяснение его значения разный смысл. С одной стороны, учреждение праздника, посвящённого хаосу, да ещё и с названием, косвенно ассоциируемым с силами зла, может вызывать настороженность. С другой стороны, обращение к теме хаоса, отсылает нас к еще древним теориям происхождения мира, созданного из этого самого хаоса или из ничего. Эта же теория лежит и в основе христианского вероучения, гласящего о том, что Господь создал мир из хаоса.

Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки. В этот день Православная церковь чтит память двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана, которые жили в Риме при царе Карине. Будучи искусными врачами, братья исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками обратили многих в христианскую веру. За свои дела Косма и Дамиан получили прозвище «безмездные (то есть бескорыстные) врачи». Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев; бессребреники были безжалостно убиты.

На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут»; «Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи. «Огород — бабий доход», — приговаривали крестьяне.

На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) также собирали ягоды — малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Кстати, считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным. Крыжовник использовали и при приготовлении вторых блюд: с ним, например, тушили цыплят.

Несмотря на жаркую страду, женщины в этот день успевали не только поработать, но и отметить свой праздник — Летние Кузьминки. Бабы и девки собирались на пиры, варили кашу-сыпчину или сборную кашу (в котел попадало всё, что каждый принёс: кто крупу, кто муку, кто молоко, кто яйца), пили пиво. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.

Именины в этот день

Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон

Знаменательные даты и события

1099 Участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима

1700 Подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I

1789 Взятие Бастилии, что стало началом французской буржуазной революции

1896 На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль

1903 Состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали)

1941 Впервые в бою применена знаменитая «Катюша»

1946 Вышло в свет первое издание книги Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним»

Персоны

1891 — 1977

Александр Волков

советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города

1892 — 1968

Константин Паустовский

советский писатель

1903 — 1989

Ирвинг Стоун

американский писатель

1913 — 2006

Джеральд Форд

38-й президент США (1974-1977), американский государственный деятель

1918 — 2007

Ингмар Бергман

шведский кинорежиссер

р. 1942

Хавьер Солана

испанский политический деятель, ученый-физик

р. 1946

Владимир Белоусов

советский спортсмен (прыгун с трамплина), тренер, олимпийский чемпион