На психиатрическое освидетельствование в компании потратят 2,6 млн рублей.

Согласно Трудовому кодексу и приказу Минздрава, сотрудники компании обязаны будут пройти психиатрическое медосвидетельствование. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

Состояние своего психического здоровья проверят 1097 работников «Донэнерго» из десяти филиалов. Врача также придется посетить и управленцам компании. С учетом стоимости стартовой закупки компания планирует потратить на визит одного работника к психиатру чуть более 2 тыс. рублей. В эту стоимость включен прием у врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза, психопатологическое обследование. Пройти обследование потребуется с сентября по декабрь этого года.

Напомним, психиатрическое освидетельствование — это медицинское обследование, направленное на выявление психических заболеваний и характера их влияния на трудовую деятельность. Оно определяет пригодность или непригодность человека к исполняемой трудовой деятельности.