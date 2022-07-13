14 июля в 10.00 в зале ДК машиностроителей представители отдела ЖКХ администрации Каменска намерены обсудить вопрос движения автобусов №№ 5 и 25 после закрытия виадука.

Первоначально эту встречу планировали провести в здании местного сектора по самоуправлению. Объявление об этом было опубликовано в свежем номере газеты “ПИК” от 13 июля. Однако 12 июля, когда газета была уже отправлена в типографию, стало известно, что организаторы встречи решили перенести ее в ДК, чтобы на этом мероприятии смогли присутствовать все желающие.

В ходе встречи заводчане намерены поговорить с чиновниками и о движении легковых автомобилей.