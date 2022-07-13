Из-за увеличения числа заболевших коронавирусом введение новых ограничений не потребуется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Глава ведомства Анна Попова обсудила ситуацию по COVID-19 с регионами на селекторном совещании, по итогам которого было принято решение не вводить дополнительные ограничительные меры. Рост новых случаев заболевания эксперты связывают с подвариантами BA.4/BA.5, из-за которых заболевание протекает легче, чем при штаммах «альфа» и «дельта».

Также в Роспотребнадзоре отметили, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «омикрона» маловероятно.

Специалисты подчеркивают, что в связи с увеличением заболевших ВА.4 и ВА.5 гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности: носить маски в общественных местах, пользоваться антисептическими средствами. Сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.