12 июля в Каменск с рабочим визитом приезжал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров.

Совместно с главой администрации Каменска Владимиром Шевченко он посетил стройку детского сада на ул. Освобождения, 123а.

По состоянию на 12 июля строительная готовность объекта составляет 77 %. Застройщику осталось завершить работы по благоустройству территории детского сада, устройству отмостки, монтажу разводки отопления, установке межкомнатных дверей и укладке напольной плитки.