Строители сейчас демонтируют пролетные балки, после чего приступят к демонтажу самих арочных пролетов.

Всего полукруглых мостовых конструкций восемь. Каждую из них строителям предстоит разбирать с ювелирной точностью. Сам мост относится к внеклассным, как пояснил корреспонденту «ПИКа» начальник строительного участка по реконструкции моста Дмитрий Лиховидов, такие разбирать, по его словам, сложнее, чем типовые.

— Мы разбираем и одновременно строим новый мост. Работаем с севера на юг. К концу 2024 года планируем закончить работы, — пояснил заместитель директора ростовского филиала госкомпании «Автодор» Олег Плешаков.