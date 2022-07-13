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На трассе М4 «Дон» разбирают старый мост через Северский Донец
Строители сейчас демонтируют пролетные балки, после чего приступят к демонтажу самих арочных пролетов.
Всего полукруглых мостовых конструкций восемь. Каждую из них строителям предстоит разбирать с ювелирной точностью. Сам мост относится к внеклассным, как пояснил корреспонденту «ПИКа» начальник строительного участка по реконструкции моста Дмитрий Лиховидов, такие разбирать, по его словам, сложнее, чем типовые.
— Мы разбираем и одновременно строим новый мост. Работаем с севера на юг. К концу 2024 года планируем закончить работы, — пояснил заместитель директора ростовского филиала госкомпании «Автодор» Олег Плешаков.