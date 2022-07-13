Минтруд предложил сохранить тарифы на обязательное социальное страхование от получения травм и профессиональных заболеваний на работе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на том же уровне, что и в 2022 году.

Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Так, размер единовременной выплаты работнику в связи с утратой трудоспособности в случае профзаболевания или несчастного случая на производстве с 1 января 2023 года составит 117 722,96 рубля, с 1 февраля 2023 года — 138 324,48 рубля, c 1 февраля 2024 года — 146 762,27 рубля и с 1 февраля 2025 года — 152 632,76 рубля. В случае смерти застрахованного предлагается установить размер единовременной страховой выплаты в 2023—2025 годах в размере 1 миллиона рублей.

Согласно законопроекту, в 2023 году со страховых взносов, отчисляемых работодателями, планируется собрать 180,4 млрд рублей. Отмечается, что тарифы для работодателей сохраняются прежними: всего их 32, размеры варьируются от 0,2% до 8,5% и применяются в зависимости от вида экономической деятельности, а также ее класса травмоопасности.